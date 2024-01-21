Буданов сдержанно высказался по поводу своих ожиданий на 2024 год

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов дал сдержанный прогноз по успехам Украины на 2024 год. Он лишь подчеркнул, что "наш успех будет больше, чем их".

Об этом Буданов сказал в интервью изданию Financial Time.

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Сдержанный прогноз Буданова

Говоря о предстоящем ходе войны, глава ГУР отказался делать смелые прогнозы на 2024 год.

"Нет. Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их", — сказал глава ГУР.

Ранее Кирилл Буданов заявлял, что Россия может вести войну против Украины максимум до 2026 года. Он считает, что человеческого ресурса стране-агрессору хватит надолго, а вот с экономикой и техникой будут проблемы.

Ранее мы сообщали, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что украинские силы продолжат разрушать логистику РФ во временно оккупированном Крыму. По его мнению, важно продолжать давить на Россию.

Напомним, что систематические и удачные атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части, на севере же доминируют ВСУ.