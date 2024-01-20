Буданов заявив, що Україна продовжить нищити логістику ворога в Криму

Начальник ГУР Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов наголосив, що українські сили продовжать руйнувати логістику РФ в тимчасово окупованому Криму. На його думку, важливо продовжувати тиснути на Росію.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

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За словами Буданова, для України важливо продовжувати здійснювати тиск на ворожі сили, особливо в Криму. Це вдасться втілити за допомогою повітряної кампанії, атак морськими безпілотниками й таємних операцій.

"Наші підрозділи неодноразово входили до Криму", — поділився він.

Керівник української розвідки пообіцяв відправляти на півострів більше українських спецпризначенців, аби зруйнувати російську логістику.

Водночас не зважаючи на те, що ворог прагне захопити Донеччину, намагаючись для цього оточити Авдіївку та руїни Мар'їнки — їх зусилля не принесли значних результатів.

"Остання їхня жалюгідна спроба... триває вже два місяці. Безрезультатно", — зауважив він.

Раніше Буданов заявив, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.

Також ми писали, що голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що після знищення ЗСУ над Азовським морем російського А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків ДРЛВ. Тільки вісім із них зараз у хорошому стані.