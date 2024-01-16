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Буданов сказав, як втрата літака А-50 ДРЛВ може вплинути на авіацію РФ

16 січня 2024 05:49
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Збиття А-50 - Буданов сказав, як втрата літака А-50 ДРЛВ може вплинути на авіацію ворога
Начальник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що після знищення ЗСУ над Азовським морем російського А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літак ДРЛВ (далекого радіолокаційного виявлення та управління). Тільки вісім із них зараз у хорошому стані.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю Financial Times.

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Збиття А-50 — як це вплине на Росію

"А-50 був збитий і вибухнув…Іл-22 був сильно пошкоджений, але, на жаль для нас, йому вдалося здійснити аварійну посадку в Анапі", — сказав він.

За словами Буданова, знищення одного і сильне пошкодження другого літака завдало значного удару по військово-повітряних силах ворога.

А втрата А-50, ймовірно, вплине на здатність РФ цілодобово діяти і підтримувати зв'язок в зоні конфлікту.

Як відомо, літаки ДРЛВ А-50 є дуже цінними для РФ. Вони відіграють роль коригувальників під час масованих обстрілів України. Вартість  стартує від $330 млн.

Окрім того, величезною втратою для Кремля є й дуже цінний і навчений екіпаж. Так, в літаку А-50 було близько 5 членів екіпажу та 10 членів тактичного екіпажу.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію. 

Також ми писали, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував збиття російських літаків над Азовським морем. Таким чином, Україна помстилася за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.

російські війська
літак
Кирило Буданов
війна в Україні
ГУР

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