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Буданов сказал, как потеря самолета А-50 ДРЛВ может повлиять на авиацию РФ

16 января 2024 05:49
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Сбиение А-50 – Буданов сказал, как потеря самолета А-50 ДРЛВ может повлиять на авиацию врага
Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем российского А-50 в России осталось совсем немного таких самолет ДРЛВ (дальнего радиолокационного обнаружения и управления). Только восемь из них сейчас находятся в хорошем состоянии.

Об этом Буданов сказал в интервью Financial Times.

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"А-50 был сбит и взорвался... Ил-22 был сильно поврежден, но, к сожалению для нас, ему удалось совершить аварийную посадку в Анапе", — сказал он.

По словам Буданова, уничтожение одного и сильное повреждение второго самолета нанесло значительный удар по военно-воздушным силам врага.

Потеря А-50, вероятно, повлияет на способность РФ круглосуточно действовать и поддерживать связь в зоне конфликта.

Как известно, самолеты ДРЛВ А-50 очень ценны для РФ. Они играют роль корректировщиков при массированных обстрелах Украины. Стоимость стартует от $330 млн.

Кроме того, огромной потерей для Кремля и очень ценный и обученный экипаж. Так, в самолете А-50 находились около 5 членов экипажа и 10 членов тактического экипажа.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.

Также мы писали, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал сбивание российских самолетов над Азовским морем. Таким образом, Украина отомстила за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, которую россияне нанесли год назад.

российские войска
самолет
Кирилл Буданов
война в Украине
ГУР

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