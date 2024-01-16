Збиття А-50 - У ЦПД попередили про підвищену небезпеку ракетних обстрілів

Російський літак А-50. Фото: росЗМІ

Російські окупанти найближчими днями можуть завдати ракетних ударів по Україні. Ця загроза значно зросла після знищення літаків А-50 та Іл-22.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Зазначається, що після знищення літаків А-50 та Іл-22 пропагандисти РФ можуть розпочати інформаційну кампанію з погрозами щодо "ударів відплати".

Мета ворога — залякування українців та зниження морального духу.

"Також найближчими днями Центр прогнозує ракетні обстріли. Тому реагуйте на сигнали повітряної тривоги", — додали в ЦПД.

Що відомо про збитий російський літак А-50

Літак ворога оснащений радіотехнічним комплексом "Шмель" на базі радянської бортової електронно-обчислювальної машини "Аргон-50".

Російський літак може проводити розвідку повітряних, наземних та надводних цілей.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.

Також ми писали, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував збиття російських літаків над Азовським морем. Таким чином, Україна помстилася за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.