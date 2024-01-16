Избиение А-50 - В ЦПИ предупредили о повышенной опасности ракетных обстрелов

В ЦПД предупредили о повышенной опасности ракетных обстрелов
Российские оккупанты в ближайшие дни могут нанести ракетные удары по Украине. Эта угроза значительно выросла после уничтожения самолетов А-50 и Ил-22.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Почему РФ будет атаковать Украину ракетами
Отмечается, что после уничтожения самолетов А-50 и Ил-22 пропагандисты РФ могут начать информационную кампанию с угрозами "ударов возмездия".
Цель врага – запугивание украинцев и снижение морального духа.
"Также в ближайшие дни Центр прогнозирует ракетные обстрелы. Поэтому реагируйте на сигналы воздушной тревоги", — добавили в ЦПИ.
Что известно о сбитом российском самолете А-50
Самолет врага оснащен радиотехническим комплексом "Шмель" на базе советской бортовой электронно-вычислительной машины "Аргон-50".
Российский самолет может производить разведку воздушных, наземных и надводных целей.
Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.
Также мы писали, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал сбивание российских самолетов над Азовским морем. Таким образом, Украина отомстила за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, которую россияне нанесли год назад.
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