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В ЦПД предупредили о повышенной опасности ракетных обстрелов

16 января 2024 04:18
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Избиение А-50 - В ЦПИ предупредили о повышенной опасности ракетных обстрелов
Российский самолет А-50. Фото: росСМИ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Российские оккупанты в ближайшие дни могут нанести ракетные удары по Украине. Эта угроза значительно выросла после уничтожения самолетов А-50 и Ил-22.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Отмечается, что после уничтожения самолетов А-50 и Ил-22 пропагандисты РФ могут начать информационную кампанию с угрозами "ударов возмездия".

Цель врага – запугивание украинцев и снижение морального духа.

"Также в ближайшие дни Центр прогнозирует ракетные обстрелы. Поэтому реагируйте на сигналы воздушной тревоги", — добавили в ЦПИ.

Что известно о сбитом российском самолете А-50

Самолет врага оснащен радиотехническим комплексом "Шмель" на базе советской бортовой электронно-вычислительной машины "Аргон-50".

Российский самолет может производить разведку воздушных, наземных и надводных целей.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.

Также мы писали, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал сбивание российских самолетов над Азовским морем. Таким образом, Украина отомстила за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, которую россияне нанесли год назад.

российские войска
ВСУ
самолеты
война в Украине

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