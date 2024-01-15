У ЗСУ розповіли, що відомо про збитий російський літак А-50
Повітряні сили України знищили військовий літак повітряно-космічних сил Росії А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області. Загалом у ворога на озброєнні було дев'ять таких літаків, наразі залишилося вісім.
Про це розповів український військовий Тарас Березовець.
Що відомо про збитий російський літак А-50
Літак ворога оснащений радіотехнічним комплексом "Шмель" на базі радянської бортової електронно-обчислювальної машини "Аргон-50".
Загалом у складі екіпажу 10−11 операторів:
- командир;
- старший штурман наведення;
- два штурмани наведення;
- старший оператор супроводу;
- два оператори супроводу;
- бортінженери РТК, РЛС та засобів зв’язку.
До того ж на борту працюють п’ять членів льотного екіпажу.
Російський літак може проводити розвідку повітряних, наземних та надводних цілей.
"За допомогою оптико-електронних бортових систем він може виявляти балістичні ракети на відстані до 800 кілометрів, а радіолокаційна станція здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 кілометрів", — розповів Березовець.
Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.
Також ми писали, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував збиття російських літаків над Азовським морем. Таким чином, Україна помстилася за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.
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