У ЗСУ розповіли, що відомо про збитий російський літак А-50

Російський літак А-50. Фото: росЗМІ

Повітряні сили України знищили військовий літак повітряно-космічних сил Росії А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області. Загалом у ворога на озброєнні було дев'ять таких літаків, наразі залишилося вісім.

Про це розповів український військовий Тарас Березовець.

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Літак ворога оснащений радіотехнічним комплексом "Шмель" на базі радянської бортової електронно-обчислювальної машини "Аргон-50".

Російський літак А-50. Фото: t.me/berezoview

Загалом у складі екіпажу 10−11 операторів:

командир;

старший штурман наведення;

два штурмани наведення;

старший оператор супроводу;

два оператори супроводу;

бортінженери РТК, РЛС та засобів зв’язку.

До того ж на борту працюють п’ять членів льотного екіпажу.

Російський літак може проводити розвідку повітряних, наземних та надводних цілей.

"За допомогою оптико-електронних бортових систем він може виявляти балістичні ракети на відстані до 800 кілометрів, а радіолокаційна станція здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 кілометрів", — розповів Березовець.

Допис українського військового. Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Російської Федерації. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.

Також ми писали, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував збиття російських літаків над Азовським морем. Таким чином, Україна помстилася за ракетний удар по житловій багатоповерхівці у Дніпрі, який росіяни завдали рік тому.