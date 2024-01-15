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В ВСУ рассказали, что известно о сбитом российском самолете А-50

15 января 2024 12:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВСУ рассказали, что известно о сбитом российском самолете А-50
Российский самолет А-50. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушные силы Украины уничтожили военный самолет воздушно-космических сил России А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области. Всего у врага на вооружении было девять таких самолетов, в настоящее время осталось восемь.

Об этом рассказал украинский военный Тарас Березовец.

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Что известно о сбитом российском самолете А-50

Самолет врага оснащен радиотехническим комплексом "Шмель" на базе советской бортовой электронно-вычислительной машины "Аргон-50".

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Российский самолет А-50. Фото: t.me/berezoview

Всего в составе экипажа 10-11 операторов:

  • командир;
  • старший штурман наведения;
  • два штурмана наведения;
  • старший оператор сопровождения;
  • два оператора сопровождения;
  • бортинженеры РТК, РЛС и средств связи.

К тому же на борту работают пять членов летного экипажа.

Российский самолет может производить разведку воздушных, наземных и надводных целей.

"С помощью оптико-электронных бортовых систем он может обнаруживать баллистические ракеты на расстоянии до 800 километров, а радиолокационная станция способна находить и сопровождать самолеты и крылатые ракеты на расстояниях до 700 километров", — рассказал Березовец.

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Пост украинского военного. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.

Также мы писали, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал сбивание российских самолетов над Азовским морем. Таким образом, Украина отомстила за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, который россияне нанесли год назад.

война
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