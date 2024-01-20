Буданов заявил, что Украина продолжит уничтожать логистику врага в Крыму

Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что украинские силы продолжат разрушать логистику РФ во временно оккупированном Крыму. По его мнению, важно продолжать давить на Россию.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

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По словам Буданова, для Украины важно продолжать давление на вражеские силы, особенно в Крыму. Это удастся реализовать с помощью воздушной кампании, атак морскими беспилотниками и тайных операций.

"Наши подразделения неоднократно входили в Крым", — поделился он.

Руководитель украинской разведки пообещал отправлять на полуостров больше украинских спецназовцев, чтобы разрушить российскую логистику.

В то же время, несмотря на то, что враг стремится захватить Донетчину, пытаясь для этого окружить Авдеевку и руины Марьинки — их усилия не принесли значительных результатов.

"Последняя их жалкая попытка... длится уже два месяца. Безрезультатно", — заметил он.

Ранее Буданов заявил, что систематические и удачные атаки Сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Сейчас враг значительно отступил к юго-восточной части, на севере же доминируют ВСУ.

Также мы писали, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем российского А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов ДРЛВ. Только восемь из них сейчас находятся в хорошем состоянии.