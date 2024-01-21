Буданов объяснил, как Россия компенсирует нехватку боеприпасов

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: Стража1

Россия тратит больше оружия и боеприпасов, чем может произвести. Поэтому ей приходится обращаться за помощью к другим тоталитарным режимам, в частности к диктатору Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Об этом в интервью Financial Times рассказал глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Читайте также:

В России завершаются боеприпасы

Именно из-за нехватки боеприпасов российские захватчики постоянно ищут сообщников, которые будут поставлять им оружие. По словам руководителя ГУР МО, крупнейшим поставщиком оружия для российской армии является КНДР.

"Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного выдохнуть. Без их помощи ситуация была катастрофической", — пояснил Буданов.

Ранее мы сообщали, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил о необходимости мобилизации украинцев. В настоящее время Вооруженные силы Украины испытывают нехватку личного состава.

Напоминаем, что глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов дал сдержанный прогноз успехов Украины на 2024 год. Он лишь подчеркнул, что "наш успех будет больше, чем их".