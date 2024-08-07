Буданов прогнозує завершення наступу росіян за півтора-два місяці

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: пресслужба KSE

Наступальні дії російських військ мають завершитися за півтора-два місяці. Після цього можливі нові спроби наступу, але українські військові готуються діяти на випередження.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, пише Forbes в середу, 7 серпня.

Читайте також:

Коли завершаться наступальні дії росіян

Під час закритої зустрічі на випускному Київської школи економіки Буданов зазначив, що, спираючись на досвід, наступ більш як два місяці важко витягнути будь-якій зі сторін, тому наступ росіян має піти на спад найближчим часом.

"За півтора-два місяці основний напір армії РФ має завершитися, бо й так наступ затягнувся", — наголосив він.

Буданов заявив, що після спаду і невеликого затишшя ворог спробує наступати знову. За його словами, подальша ситуація також залежатиме й від українських військових.

"Ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось. Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", — зауважив керівник ГУР.