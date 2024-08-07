Буданов прогнозирует завершение наступления россиян через полтора-два месяца

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Фото: пресс-служба KSE

Наступательные действия российских войск должны завершиться через полтора-два месяца. После этого возможны новые попытки наступления, но украинские военные готовятся действовать на опережение.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, пишет Forbes в среду, 7 августа.

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Во время закрытой встречи на выпускном Киевской школы экономики Буданов отметил, что, опираясь на опыт, наступление более двух месяцев трудно вытянуть любой из сторон, поэтому наступление россиян должно пойти на спад в ближайшее время.

"За полтора-два месяца основной напор армии РФ должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", — подчеркнул он.

Буданов заявил, что после спада и небольшого затишья враг попытается наступать снова. По его словам, дальнейшая ситуация также будет зависеть и от украинских военных.

"Мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. И мы к этому готовимся. Или просто будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Будем ли действовать на опережение", — заметил руководитель ГУР.