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Буданов розповів, чому їздить з бійцями ГУР у зони бойових дій

21 жовтня 2023 14:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Буданов розповів, чому їздить з бійцями ГУР у зони бойових дій
Начальник ГУР Кирило Буданов. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що під час контрнаступу на Харківщині він перебував у зоні бойових дій разом з військовими ГУР. Зокрема, для того, щоб знайти способи їх підбадьорити.  

Про це Кирило Буданов повідомив в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина".

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Буданов про формування "Kraken" та перебування у зоні бойових дій

Так, Кирило Буданов розповів про створення спецпідрозділу "Kraken", який утворився за півтори тижні до початку повномасштабного вторгнення. Він почав діяти на Харківщині і залучав місцевих для формування так званого підпілля. До складу підрозділу входять чоловіки та жінки. 

"Там були і ті, кого називають фанати-хулігани, багато хто з "Азову" був, ветерани, були просто цивільні, хлопці та дівчата. Це такий був контраст", — розповідає начальник ГУР. 

За словами Буданова, йому інколи доводиться перебувати разом з бійцями у зоні бойових дій. Він розповідає, що його присутність інколи обов'язкова.

"Інколи моя присутність обов’язкова, тому що всі ми люди. Всім іноді буває страшно. Інколи знаходжу варіанти, як підбадьорити бійців", — сказав Буданов.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в особистій розмові по рації змусив здатися в полон 19 росіян. Він часто бере участь у бойових завданнях разом з іншими спецпризначенцями. 

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