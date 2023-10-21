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Буданов рассказал, почему ездит с бойцами ГУР в зоны боевых действий

21 октября 2023 14:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Буданов рассказал, почему ездит с бойцами ГУР в зоны боевых действий
Начальник ГУР Кирилл Буданов. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что во время контрнаступления в Харьковской области он находился в зоне боевых действий вместе с военными ГУР. В частности, для того чтобы найти способы их подбодрить.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в авторском документальном проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина".

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Так, Кирилл Буданов рассказал о создании спецподразделения "Kraken", которое образовалось за полторы недели до начала полномасштабного вторжения. Он начал действовать в Харьковской области и привлекал местных для формирования так называемого подполья. В состав подразделения входят мужчины и женщины.

"Там были и те, кого называют фанаты-хулиганы, многие из "Азова" были, ветераны, были просто гражданские, парни и девушки. Это такой был контраст", — рассказывает начальник ГУР.

По словам Буданова, ему иногда приходиться находиться вместе с бойцами в зоне боевых действий. Он рассказывает, что его присутствие иногда обязательно.

"Иногда мое присутствие обязательно, потому что все мы люди. Всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как подбодрить бойцов", — сказал Буданов.

Напомним, недавно стало известно, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в личном разговоре по рации заставил сдаться в плен 19 россиян. Он часто участвует в боевых задачах вместе с другими спецназовцами.

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