Буданов розповів, як ЗСУ вдалося знищити ракетний катер РФ "Івановєц"

Голова ГУР МО Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна

Голова Генерального управління розвідки України Кирило Буданов розповів, що операція зі знищення російського ракетного катера "Івановєц" була запланованою. Оператори спецпідрозділу безпілотників воєнної розвідки України "Група 13" завдали удару по судну українськими системами MAGURA V5.

Про це очільник української розвідки розповів у коментарі виданню TheWarZone.

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Warriors of the special unit "Group 13" of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette "Ivanovets" of the russian Black Sea Fleet.



As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of… pic.twitter.com/JZwh8aggn0 — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 1, 2024

Успішна ліквідація російського ракетного катера "Івановєц"

Зазначається, українські розвідники атакували катер ударними системами MAGURA V5, яка дозволяє вести спостереження, розвідку, протимінну боротьбу, здійснювати пошуково-рятувальні та бойові місії. Напад стався в ніч на 1 лютого на березі Чорного моря біля озера Донузлав на заході Криму. Військові шість разів влучили у ціль, внаслідок чого корпус катера зазнав значних пошкоджень, він перекинувся на корму і затонув.

Ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Фото: ria.ru

"У ході спеціальних (активних) заходів у період з 31 січня по 1 лютого відомство спланувало та здійснило знищення "Івановєц" на рейді озера Донузлав. Під час знищення зазначеного корабля було здійснено шість прямих влучень морськими безпілотниками в корпус корабля. Внаслідок пошкодження корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція противника не увінчалася успіхом", — зазначив Буданов.

Нагадаємо, бійці ГУР знищили ракетний катер російських окупантів 41 бригади в західній частині тимчасово окупованого Криму. Він ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному.

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