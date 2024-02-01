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На знищеному ракетному катері РФ у Криму були 40 моряків, — ВМС

1 лютого 2024 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На знищеному ракетному катері РФ у Криму були 40 моряків, — ВМС
Ракетний катер ЧФ РФ проєкту 1241.1, клас "Молнія". Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 1 лютого, сили Головного управління розвідки Міноборони України знищили ракетний катер російських окупантів 41 бригади в західній частині тимчасово окупованого Криму. Він ніс бойове чергування, охороняючи пункт базування у Новоозерному.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

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У ВМС наголошують, що це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проєкту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км.

Ракетний катер ЧФ РФ проєкту 1241.1, клас "Молнія"
Ракетний катер ЧФ РФ проєкту 1241.1, клас "Молнія". Фото: ВМС ЗСУ

"Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. З огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ є теж суттєвими", — йдеться у повідомленні.

Це не перші втрати окупантів у вказаній бригаді. Раніше СБУ та ВМС пошкодили малий ракетний корабель проєкту 1239 "Самум".

У ВМС додали, що ця операція є черговим нагадуванням росіянам, що безкарно перебувати на території раніше окупованих об'єктів у Криму є шкідливим для їхнього здоров'я.

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Допис ВМС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі, 1 лютого, бійці Головного управління розвідки України знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту Росії. Судно було потоплене після низки прямих влучань.

Також ми писали, що вчора Сили оборони півдня знищили частину авіації росіян на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Наразі відомо, що окупанти були атаковані щонайменше пʼятьма ракетами, які досягли цілей удару. 

війна
Крим
ВМС
росіяни
Україна
окупанти
ГУР

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