На уничтоженном ракетном катере РФ в Крыму было 40 моряков, — ВМС

Ракетный катер ЧФ РФ проекта 1241.1, класс "Молния". Фото: росСМИ

Сегодня ночью, 1 февраля, силы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили ракетный катер российских оккупантов 41 бригады в западной части временно оккупированного Крыма. Он нес боевое дежурство, охраняя пункт базирования в Новоозерном.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

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В ВМС отмечают, что это достаточно существенная потеря, учитывая наличие всего трех таких катеров проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружения, среди которых противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 км.

Ракетный катер ЧФ РФ проекта 1241.1, класс "Молния". Фото: ВМС ВСУ

"Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Учитывая штатное количество личного состава в 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны", — говорится в сообщении.

Это не первые потери оккупантов в указанной бригаде. Ранее СБУ и ВМС повредили малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".

В ВМС добавили, что эта операция является очередным напоминанием россиянам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья.

Пост ВМС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в эту ночь, 1 февраля, бойцы Главного управления разведки Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России. Судно было потоплено после ряда прямых попаданий.

Также мы писали, что вчера Силы обороны юга уничтожили часть авиации россиян на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Известно, что оккупанты были атакованы по меньшей мере пятью ракетами, которые достигли целей удара.