У мережі показали наслідки удару по російському аеродрому в Криму

Російський аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Фото: GoogleMaps

Вчора, 31 січня, українські військові завдали удару по російському аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. У мережі публікують наслідки "прильоту".

Фото з'явилися у місцевому Telegram-каналі.

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На світлинах можна побачити, що внаслідок успішного удару Сил оборони сталася пожежа. Горіла військова техніка російських окупантів.

Наслідки удару по аеродрому "Бельбек". Фото: t.me/Crimeanwind

Наслідки удару по аеродрому "Бельбек". Фото: t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, вчора Сили оборони півдня знищили частину авіації росіян на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Наразі відомо, що окупанти були атаковані щонайменше пʼятьма ракетами, які досягли цілей удару.

Також ми писали, що бійці Збройних сил України провели успішну операцію з ліквідації російської системи протиповітряної оборони 30 січня. Українські воїни атакували ППО в тимчасово окупованому Криму, внаслідок чого уразили радіолокаційну станцію.

Додамо, українські партизани виявили місце зберігання ракет типу "Калібр" у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ділянку землі неподалік від Сухарної бухти у Севастополі, яка охороняється російськими спецслужбами.