У мережі показали наслідки удару по російському аеродрому в Криму
Вчора, 31 січня, українські військові завдали удару по російському аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. У мережі публікують наслідки "прильоту".
Фото з'явилися у місцевому Telegram-каналі.
Удар по аеродрому "Бельбек"
На світлинах можна побачити, що внаслідок успішного удару Сил оборони сталася пожежа. Горіла військова техніка російських окупантів.
Нагадаємо, вчора Сили оборони півдня знищили частину авіації росіян на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Наразі відомо, що окупанти були атаковані щонайменше пʼятьма ракетами, які досягли цілей удару.
Також ми писали, що бійці Збройних сил України провели успішну операцію з ліквідації російської системи протиповітряної оборони 30 січня. Українські воїни атакували ППО в тимчасово окупованому Криму, внаслідок чого уразили радіолокаційну станцію.
Додамо, українські партизани виявили місце зберігання ракет типу "Калібр" у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ділянку землі неподалік від Сухарної бухти у Севастополі, яка охороняється російськими спецслужбами.
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