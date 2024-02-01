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У мережі показали наслідки удару по російському аеродрому в Криму

1 лютого 2024 13:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали наслідки удару по російському аеродрому в Криму
Російський аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Фото: GoogleMaps
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 31 січня, українські військові завдали удару по російському аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. У мережі публікують наслідки "прильоту".

Фото з'явилися у місцевому Telegram-каналі.

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Удар по аеродрому "Бельбек"

На світлинах можна побачити, що внаслідок успішного удару Сил оборони сталася пожежа. Горіла військова техніка російських окупантів.

Наслідки удару по аеродрому "Бельбек"
Наслідки удару по аеродрому "Бельбек". Фото: t.me/Crimeanwind
Наслідки удару по аеродрому "Бельбек"
Наслідки удару по аеродрому "Бельбек". Фото: t.me/Crimeanwind

Нагадаємо, вчора Сили оборони півдня знищили частину авіації росіян на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Наразі відомо, що окупанти були атаковані щонайменше пʼятьма ракетами, які досягли цілей удару. 

Також ми писали, що бійці Збройних сил України провели успішну операцію з ліквідації російської системи протиповітряної оборони 30 січня. Українські воїни атакували ППО в тимчасово окупованому Криму, внаслідок чого уразили радіолокаційну станцію.

Додамо, українські партизани виявили місце зберігання ракет типу "Калібр" у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ділянку землі неподалік від Сухарної бухти у Севастополі, яка охороняється російськими спецслужбами. 

війна
Крим
ЗСУ
Україна
військова техніка
окупанти

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