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В сети показали последствия удара по российскому аэродрому в Крыму

1 февраля 2024 13:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали последствия удара по российскому аэродрому в Крыму
Российский аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Фото: GoogleMaps
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 31 января, украинские военные нанесли удар по российскому аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. В сети публикуют последствия "прилета".

Фото появились в местном Telegram-канале.

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Удар по аэродрому "Бельбек"

На фотографиях можно увидеть, что в результате успешного удара Сил обороны произошел пожар. Горела военная техника российских оккупантов.

Последствия удара по аэродрому "Бельбек"
Последствия удара по аэродрому "Бельбек". Фото: t.me/Crimeanwind
Последствия удара по аэродрому "Бельбек"
Последствия удара по аэродрому "Бельбек". Фото: t.me/Crimeanwind

Напомним, вчера Силы обороны юга уничтожили часть авиации россиян на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Известно, что оккупанты были атакованы по меньшей мере пятью ракетами, которые достигли целей удара.

Также мы писали, что бойцы Вооруженных сил Украины провели успешную операцию по ликвидации российской системы противовоздушной обороны 30 января. Украинские воины атаковали ПВО во временно оккупированном Крыму, в результате чего поразили радиолокационную станцию.

Добавим, украинские партизаны обнаружили место хранения ракет типа "Калибр" во временно оккупированном Крыму. Речь идет об участке земли недалеко от Сухарной бухты в Севастополе, охраняемой российскими спецслужбами.

война
Крым
ВСУ
Украина
военная техника
оккупанты

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