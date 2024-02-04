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Буданов рассказал, как ВСУ удалось уничтожить ракетный катер РФ "Ивановец"

4 февраля 2024 16:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Буданов рассказал, как ВСУ удалось уничтожить ракетный катер РФ "Ивановец"
Председатель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Глава Генерального управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что операция по уничтожению российского ракетного катера "Ивановец" была запланирована. Операторы спецподразделения беспилотников военной разведки Украины "Группа 13" нанесли удар по судну украинскими системами MAGURA V5.

Об этом глава украинской разведки рассказал в комментарии TheWarZone.

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Отмечается, что украинские разведчики атаковали катер ударными системами MAGURA V5, которая позволяет вести наблюдение, разведку, противоминную борьбу, осуществлять поисково-спасательные и боевые миссии. Нападение произошло в ночь на 1 февраля на берегу Черного моря у озера Донузлав на западе Крыма. Военные шесть раз попали в цель, в результате чего корпус катера получил значительные повреждения, он опрокинулся на корму и затонул.

Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ
Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Фото: ria.ru

"В ходе специальных (активных) мер в период с 31 января по 1 февраля ведомство спланировало и осуществило уничтожение "Ивановец" на рейде озера Донузлав. Во время уничтожения указанного корабля было совершено шесть прямых попаданий морскими беспилотниками в корпус корабля. В результате повреждения корабля он опрокинулся на корму и затонул. По предварительным данным, поисково-спасательная операция противника не увенчалась успехом", — отметил Буданов.

Напомним, бойцы ГУР уничтожили ракетный катер российских оккупантов 41 бригады в западной части временно оккупированного Крыма. Он нес боевое дежурство, охраняя пункт базирования в Новоозерном.

Также мы писали о том, что в Украине разрабатывается новейший морской подводный дрон, который сможет вытеснить Черноморский флот из территориальных вод Украины. Он будет построен в рамках нового проекта FURY для украинских ВМС.

война
Минобороны
ВСУ
Украина
Кирилл Буданов
ликвидация
ГУР
Россия
флот

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