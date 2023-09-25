Буданов розповів, куди націлені дрони, які атакують російську територію

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Будавов. Фото: ГУР

Однією з головних цілей атак українських дронів на території Російської Федерації є підприємства російського військово-промислового комплексу, які працюють на ракетобудування. більшість з них розташовані в європейській частині країни-агресора.

Про це NV розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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Третина заводів, зайнятих у росіян у цій сфері, розташована якраз у європейській частині країни-агресора, уточнив шеф військової розвідки. Тобто, досяжні для безпілотників.

Серед атакованих останнім часом підприємств Буданов назвав Брянський завод Кремній-ЕЛ, що виробляє електронне обладнання для ракет, по якому БпЛА били вже кілька разів, а також Редкінський дослідний завод (Тверська область РФ), де виробляють компоненти ракетного палива. Безпілотники вдарили по ньому 13 вересня.

За словами начальника ГУР, якщо подивитися на всі російські об'єкти, "схильні до якогось невідомого впливу", то можна побачити одну закономірність: усі вони працюють на ВПК РФ.

"Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння", — уточнив Буданов.

Раніше ми повідомляли, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав фактори, які гарантували успіх Слобожанської наступальної операції. Він також розповів про повернення української історії.

Нагадуємо, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про поточну ситуацію на фронті та спрогнозував майбутній розвиток подій. Він також назвав проблему, яку потрібно вирішити ЗСУ, щоб перевершувати війська Росії.