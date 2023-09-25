Буданов рассказал, куда нацелены дроны, атакующие российскую территорию

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Будавов. Фото: ГУР

Одной из главных целей атак украинских дронов на территории Российской Федерации являются предприятия российского военно-промышленного комплекса, работающие на ракетостроение. Большинство из них расположены в европейской части страны-агрессора.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Треть заводов, занятых у россиян в этой сфере, расположена как раз в европейской части страны-агрессора, уточнил шеф военной разведки. То есть, доступны для беспилотников.

Среди атакуемых в последнее время предприятий Буданов назвал Брянский завод Кремний-ЭЛ, производящий электронное оборудование для ракет, по которому БпЛА били уже несколько раз, а также Редкинский исследовательский завод (Тверская область РФ), где производят компоненты ракетного топлива. Беспилотники ударили по нему 13 сентября.

По словам начальника ГУР, если посмотреть на все российские объекты, "подверженные какому-то неизвестному влиянию", то можно увидеть одну закономерность: все они работают на ВПК РФ.

"Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения", — уточнил Буданов.

Ранее мы сообщали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал факторы, гарантировавшие успех Слобожанской наступательной операции. Он также рассказал о возвращении украинской истории.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о текущей ситуации на фронте и спрогнозировал будущее развитие событий. Он также назвал проблему, которую следует решить ВСУ, чтобы превосходить войска России.