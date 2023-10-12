Буданов розповів, що вказує на "російський слід" у війні між Ізраїлем і ХАМАСом

Кирило Буданов. Фото: Українська правда

"Російський слід" дуже помітний у війні між Ізраїлем і ХАМАСом — є чимало доказів цього. Головною вказівкою стала саме українська трофейна зброя, яку росіяни передавали ХАМАСу.

Про це розповів Начальник української військової розвідки Кирило Буданов під час інтерв'ю для Української правди.

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За його словами, українській розвідці чітко відомо, що трофейна зброя з України все-таки передавалася росіянами угрупуванню ХАМАС. Він зазначив, що здебільшого це було піхотне озброєння.

"Усі могли бачити відео у соцмережах — абсолютно природню для нашого регіону й абсолютно неприродню для Близького Сходу тактику, коли використовувалися FPV-дрони проти бронетехніки. Це ноу-хау все-таки нашої війни. Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить це були росіяни", — повідомив Буданов.

За тиждень до початку цих дій на території Лівану почала офіційно мовити російська станція "Супутник" арабською мовою. Це мовлення в абсолютно пропагандистському стилі з російськими наративами.

Він зазначив, що ще одним цікавим фактом стало те, що в період з 22 по 24 вересня був офіційний візит російської військової делегації до Ірану. Одним із побажань з російської сторони було розширення спроможностей щодо розвідувальної інформації.

"Тепер зрозуміло, яку саме розвідувальну інформацію почали росіяни надавати всім зацікавленим сторонам", — додав Буданов.

Начальник розвідки наголосов, що не один Іран, а всі зацікавлені сторони.

Спецслужби Ізраїлю проспали напад ХАМАСу

Кирило Буданов під час інтерв'ю не став засуджувати роботу розвідувальної служби Моссад, мовляв "вчасно зрозуміти наміри противника і дати чітку відповідь, що ось зараз все почнеться — це досить важко".

Також він зазначив про те, що важливо зачекати і тільки після завершення бойових дій, можливо, буде робити якісь висновки.

Буданов: "Ми досить швидко наближаємося до глобальної війни". Фото: Українська Правда

На порозі Третьої світової

На перший погляд може здаватися, що конфлікти, які зараз є, регіональні, але це не так. Кирило Буданов переконаний, що вони взаємопов'язані між собою одними й тими ж країнами, які втягнуті у всі процеси.

"Ми досить швидко наближаємося до глобальної війни", — вважає Буданов.

Як ми писали раніше, війна, яку розв’язала проти Ізраїлю терористична організація ХАМАС, уже викликала відповідну реакцію США. Американська влада допомагає Ізраїлю, і це цілком може обернутися Третьою світовою війною.