Буданов рассказал, что указывает на "русский след" в войне между Израилем и ХАМАСом

Кирилл Буданов. Фото: Украинская правда

"Российский след" очень заметен в войне между Израилем и ХАМАСом — есть немало доказательств этого. Главным доказательством стало именно украинское трофейное оружие, которое россияне передавали ХАМАСу.

Об этом рассказал начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов во время интервью Украинской правде.

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По его словам, украинской разведке четко известно, что трофейное оружие из Украины все-таки передавалось россиянами группировке ХАМАС. Он отметил, что в основном это было пехотное вооружение.

"Все могли видеть видео в соцсетях — абсолютно естественную для нашего региона и совершенно неестественную для Ближнего Востока тактику, когда использовались FPV-дроны против бронетехники. Это ноу-хау нашей войны. Никто другой, как люди, прошедшие наш военный театр действий, не могли такого делать. Поскольку там не было нас, значит это были россияне", — сообщил Буданов.

За неделю до начала этих действий на территории Ливана начала официально работать российская станция "Спутник" на арабском языке. Это работа в пропагандистском стиле с русскими нарративами.

Он отметил, что еще одним интересным фактом стало то, что в период с 22 по 24 сентября состоялся официальный визит российской военной делегации в Иран. Одним из пожеланий с российской стороны было расширение возможностей разведывательной информации.

"Теперь понятно, какую именно разведывательную информацию начали россияне предоставлять всем заинтересованным сторонам", — добавил Буданов.

Начальник разведки подчеркнул, что не один Иран, а все заинтересованные стороны.

Спецслужбы Израиля проспали нападение ХАМАСа

Кирилл Буданов во время интервью не стал осуждать работу разведывательной службы Моссад, мол "вовремя понять намерения противника и дать четкий ответ, что вот сейчас все начнется — это довольно сложно".

Также он отметил о том, что важно подождать, и только после завершения боевых действий, возможно, будет делать какие-то выводы.

Буданов: "Мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне" . Фото: Украинская Правда

На пороге Третьей мировой

На первый взгляд может казаться, что существующие конфликты — региональные, но это не так. Кирилл Буданов убежден, что они взаимосвязаны между собой одними и теми же странами, которые вовлечены во все процессы.

"Мы достаточно быстро приближаемся к глобальной войне", — считает Буданов.

Как мы писали ранее, война, которую развязала против Израиля террористическая организация ХАМАС, уже вызвала ответную реакцию США. Американские власти помогают Израилю, и это вполне может обернуться Третьей мировой войной.