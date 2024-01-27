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Буданов заявив, що Росія так і не показала трупи з місця авіакатастрофи Іл-76

27 січня 2024 18:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Буданов заявив, що Росія так і не показала трупи з місця авіакатастрофи Іл-76
Очільник ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: gur.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кілька днів тому у повітряному просторі Російської Федерації було збито літак Іл-76. При цьому жодна із сторін не може повноцінно прояснити ситуацію.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов у прямому ефірі телемарафону.

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Ситуація навколо російського Іл-76 лишається незрозумілою

Очільник ГУР МО зазначив, що росіяни надалі намагаються в усьому звинувачувати Україну. Але при цьому досі не надали докази того, що на борту дійсно перебували військовополонені.

"Є ряд незрозумілих для такої позиції факторів. Перш за все, росіяни не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну. Але навіть цього нема...", — зазначив Кирило Буданов.

Очільник розвідки зазначив, що у даній ситуації виглядає дивним, що росіяни і досі приховують подробиці інциденту та не показують тіла загиблих.

"Вона ж мала показувати це на весь світ: "Дивіться, українці вбивці". Але нема трупів, нічого нема", — зазначив Буданов.

Раніше ми повідомляли, що російська сторона і досі офіційно не надала жодних імен і прізвищ осіб, які загинули через збиття літака Іл-76, яке сталася нещодавно. При цьому мережею ширяться неофіційні списки загиблих.

Нагадуємо, що у Корочанському районі Бєлгородської області 24 січня впав літак Іл-76. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

війна
Україна
окупанти
полонені
Кирило Буданов
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