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Збиття Іл-76 — омбудмен повідомив, що росіяни не надали жодного прізвища загиблих українців

26 січня 2024 17:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Збиття Іл-76 — омбудмен повідомив, що росіяни не надали жодного прізвища загиблих українців
Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Facebook Дмитра Лубінця
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російська сторона і досі офіційно не надала жодних імен і прізвищ осіб, які загинули через збиття літака Іл-76, яке сталася нещодавно. При цьому мережею ширяться неофіційні списки загиблих.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Офіційних списків від РФ нема

"Жодних офіційних списків у нас немає. Ми не можемо припускати чи не припускати, що це (список, який оприлюднила російська пропагандистка Маргарита Симоньян щодо нібито українських полонених з Іл-76. — ред.) — офіційна позиція РФ, бо жоден офіційний орган країни-терористки не оприлюднив жодної інформації, не надав жодного прізвища", — зазначив він.

Лубінець також наголосив, що ці списки спеціально були вкинуті через інформканали пропагандистів РФ у публічний простір.

"Ці так названі матеріали, які оприлюднюються з боку РФ, на мій погляд, це елементи спецоперації проти України. Юридично у нас жодних списків немає", — заявив омбудсмен.

Інформація від росіян неточна

Лубінець також наголосив, що щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує РФ, то українська сторона встановила, що там занадто багато неточностей

При цьому уповноважений з прав людини підтвердив, що він не буде говорити про те, чи люди, зазначені у неофіційних списках, оприлюднених з боку росіян, є у полоні, бо ці списки є неофіційними.

"Як людина, яка займає офіційну посаду в Україні — уповноваженого ВР із прав людини, я не можу офіційно щось стверджувати до тих пір, поки я офіційно не отримаю якісь списки", — розповів він.

При цьому омбудсмен наголосив, що Україна і надалі фіксує неточності у версії РФ.

Лубінець висловив переконання, що держава-агресор спеціально розповсюджує ці матеріали. Він вважає, що міжнародні партнери і експерти мають бути долучені до прозорого розслідування цього випадку падіння літака.

Раніше ми повідомляли, що Росія заявила, що її військовий літак Іл-76 нібито було збито ракетою, яку випустили з села Липці, що в Харківській області. Також росЗМІ публікують відео, на якому нібито оглядають, прибирають тіла загиблих в авіакатастрофі та начебто показують документи українських військових. 

Нагадуємо, що у Корочанському районі Бєлгородської області 24 січня впав літак Іл-76. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

війна
Україна
полонені
Дмитро Лубінець
Росія

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