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Сбитие Ил-76 — омбудмен сообщил, что россияне не предоставили ни одной фамилии погибших украинцев

26 января 2024 17:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сбитие Ил-76 — омбудмен сообщил, что россияне не предоставили ни одной фамилии погибших украинцев
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook Дмитрия Лубинца
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российская сторона до сих пор официально не предоставила никаких имен и фамилий лиц, погибших из-за недавно случившегося сбития самолета Ил-76. При этом сетью распространяются неофициальные списки погибших.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Официальных списков от РФ нет

"Никаких официальных списков у нас нет. Мы не можем предполагать или не предполагать, что это (список, который обнародовала российская пропагандистка Маргарита Симоньян относительно якобы украинских пленных из Ил-76. — Ред.) — официальная позиция РФ, потому что ни один официальный орган страны-террористки не обнародовал никакой информации, не предоставил ни одной фамилии", — отметил он.

Лубинец также подчеркнул, что эти списки специально были вброшены через информканалы пропагандистов РФ в публичное пространство.

"Эти так названные материалы, которые обнародуются со стороны РФ, по моему мнению, это элементы спецоперации против Украины. Юридически у нас никаких списков нет", — заявил омбудсмен.

Информация от россиян неточна

Лубинец также подчеркнул, что по анализу всех материалов, распространяемых РФ, украинская сторона установила, что там слишком много неточностей

При этом уполномоченный по правам человека подтвердил, что он не будет говорить о том, есть ли люди, указанные в неофициальных списках, обнародованных со стороны россиян, в плену, потому что эти списки неофициальны.

"Как человек, занимающий официальный пост в Украине — уполномоченного ВР по правам человека,  я не могу официально что-то утверждать до тех пор, пока я официально не получу какие-то списки", — рассказал он.

При этом омбудсмен подчеркнул, что Украина продолжает фиксировать неточности в версии РФ.

Лубинец убежден, что государство-агрессор специально распространяет эти материалы. Он считает, что международные партнеры и эксперты должны быть вовлечены в прозрачное расследование этого случая падения самолета.

Ранее мы сообщали, что Россия заявила, что ее военный самолет Ил-76 якобы был сбит ракетой, которую выпустили из села Липцы в Харьковской области. Также росСМИ публикуют видео, на котором якобы осматривают, убирают тела погибших в авиакатастрофе и показывают документы украинских военных.

Напомним, что в Корочанском районе Белгородской области 24 января упал самолет Ил-76. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

война
Украина
пленные
Дмитрий Лубинец
Россия

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