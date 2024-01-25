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Чи могли на борту Іл-76 перебувати українські полонені — відповідь Лубінця

25 січня 2024 14:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чи могли на борту Іл-76 перебувати українські полонені — відповідь Лубінця
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Facebook політика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не може стверджувати інформації про те, що в літаку Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, перебували військовополонені. За його словами, Україна не бачила жодних ознак того, що в літаку була така кількість людей.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Відсутність доказів

Лубінець наголосив, якщо б у літаку були тіла і вони потрапили б на фото, то Росія точно їх би використала.

"Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей — громадян України чи не громадян України", — пояснив він.

За його словами, в цій ситуації повинні розбиратися міжнародні експерти, які зможуть сказати точно, що там насправді сталося. 

Що відомо про авіакатастрофу у Бєлгородській області 24 січня

У Корочанському районі Білгородської області Росії впав літак ІЛ-76 учора, 24 січня. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Своєю чергою представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що на борту літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області мали бути військово-політичні VIP-персони РФ. ФСБ в останній момент заборонили їм летіти цим літаком.

Також він додав, що Росія могла використати українських військовополонених, як живий щит для перевезення зброї. За його словами, сценарії цієї події могли бути різними.

літак
авіакатастрофа
полонені
Дмитро Лубінець
омбудсмен
ГУР

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