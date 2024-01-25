Падіння Іл-76 — Юсов пояснив, для чого Росія могла використати українських полонених

Представник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що Росія могла використати українських військовополонених, як живий щит для перевезення зброї. За його словами, сценарії цієї події могли бути різними.

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

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Юсов пояснив, що коли відбувся попередній обмін, Росія попереджала про посадку літака заздалегідь та просила режим тиші.

"Цього разу, держава-агресор, подібних запитів, ані письмових, ані усних не робила. Враховуючи, що цей район активно використовується ворогом для ракетних ударів по Україні, це летовище використовується для постачання БК для цих комплексів. Сценарії могли бути різні. На борту могли бути ракети й люди одночасно", — наголосив він.

Також Юсов зазначив, що на борту літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області мали бути військово-політичні VIP-персони РФ. ФСБ в останній момент заборонили їм летіти цим літаком.

Що відомо про авіакатастрофу у Бєлгородській області 24 січня

У Корочанському районі Білгородської області Росії впав літак ІЛ-76 учора, 24 січня. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Тим часом російські інформаційні агентства використовують падіння Іл-76 як спосіб викликати розбіжності в Україні та послабити бажання західних країн підтримувати Україну. Представники Держдуми розповсюджують інформацію про те, що Україна навмисно знищила Іл-76, на борту якого були українські військовополонені.

Також Росія подала запит про проведення засідання ООН щодо цього інциденту, проте Франція його відхилила.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про передбачувану кампанію Росії, спрямовану проти України. За його словами, швидкість і детальність реакції РФ на інцидент з Іл-76 викликає сумніви щодо її спонтанності.