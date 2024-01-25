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Падение Ил-76 — Юсов объяснил, для чего Россия могла использовать украинских пленных

25 января 2024 14:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Падение Ил-76 — Юсов объяснил, для чего Россия могла использовать украинских пленных
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: РБК-Украина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что Россия могла использовать украинских военнопленных, как живой щит для перевозки оружия. По его словам, сценарии этого события могли быть разными.

Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

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Юсов объяснил, что когда произошел предварительный обмен, Россия предупреждала о посадке самолета заранее и просила режим тишины.

"На этот раз, государство-агрессор, подобных запросов, ни письменных, ни устных не делало. Учитывая, что этот район активно используется врагом для ракетных ударов по Украине, этот аэропорт используется для поставки БК для этих комплексов. Сценарии могли быть разные. На борту могли быть ракеты и люди одновременно", — подчеркнул он.

Также Юсов отметил, что на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 должны были быть военно-политические VIP-персоны РФ. ФСБ в последний момент запретили им лететь в этом самолете.

Что известно об авиакатастрофе в Белгородской области 24 января

В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 вчера, 24 января. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Между тем, российские информационные агентства используют падение Ил-76 как способ вызвать разногласия в Украине и ослабить желание западных стран поддерживать Украину. Представители Госдумы распространяют информацию о том, что Украина намеренно уничтожила Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

Также Россия подала запрос о проведении заседания ООН по этому инциденту, однако Франция его отклонила.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о предполагаемой кампании России, направленной против Украины. По его словам, скорость и подробность реакции РФ на инцидент с Ил-76 вызывает сомнения в ее спонтанности.

разведка
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