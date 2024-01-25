Історія з Оленівкою повторилася — омбудсмен про реакцію Москви на падіння Іл-76

Місце падіння літака Іл-76. Фото: росЗМІ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про передбачувану кампанію Росії, спрямовану проти України. За його словами, швидкість і детальність реакції РФ на інцидент з Іл-76 викликає сумніви щодо її спонтанності.

Про це Лубінець розповів в ефірі телемарафону.

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Лубінець порівнює ситуацію з подією в Оленівці, наголошуючи на аналогічних спробах Росії дискредитувати військову підтримку України з боку її стратегічних партнерів. Також він підтримує ідею проведення незалежного розслідування цього інциденту.

"Така сама спроба звернутися до наших стратегічних партнерів, таким чином дискредитувати військову допомогу. У мене дежавю, ми це вже проходили", — каже він.

Нагадаємо, що в Корочанському районі Білгородської області Росії впав літак ІЛ-76 учора, 24 січня. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Тим часом російські інформаційні агентства використовують падіння Іл-76 як спосіб викликати розбіжності в Україні та послабити бажання західних країн підтримувати Україну. Представники Держдуми розповсюджують інформацію про те, що Україна навмисно знищила Іл-76, на борту якого були українські військовополонені.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України із захисту прав людини Дмитро Лубінець займається вивченням усіх аспектів та аналізом зібраної інформації про аварію літака Іл-76. Омбудсмен закликав українців не вестись на провокації ворога та довіряти лише перевіреним джерелам.

Своєю чергою командир Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив, що багато російських літаків вже ніколи не зможуть тероризувати українців.