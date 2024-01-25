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История с Еленовкой повторилась — омбудсмен про реакцию Москвы на падение Ил-76

25 января 2024 13:39
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
История с Еленовкой повторилась — омбудсмен про реакцию Москвы на падение Ил-76
Место падения самолета Ил-76. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о предполагаемой заранее спланированной кампании России, направленной против Украины. По его словам, быстрота и детальность реакции РФ на инцидент с Ил-76 вызывает сомнения в ее спонтанности. 

Об этом Лубинец рассказал в эфире телемарафона.

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Лубинец сравнивает ситуацию с происшествием в Еленовке, подчеркивая аналогичные попытки России дискредитировать военную поддержку Украины со стороны ее стратегических партнеров. Также он поддерживает идею проведения независимого расследования данного инцидента.

"Такая же попытка обратиться к нашим стратегическим партнерам, таким образом дискредитировать военную помощь. У меня дежавю, мы это уже проходили", — говорит он.

Напомним, что в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 вчера, 24 января. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Тем временем, российские информационные агентства используют падение Ил-76 как способ вызвать разногласия в Украине и ослабить желание западных стран поддерживать Украину. Представители Госдумы распространяют информацию о том, что Украина преднамеренно уничтожила Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. 

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по защите прав человека Дмитрий Лубинец занимается изучением всех аспектов и анализом собранной информации об аварии самолета Ил-76. Омбудсмен призвал украинцев не вестись на провокации врага и доверять только проверенным источникам.

В свою очередь, командир Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил, что многие российские самолеты уже никогда не смогут терроризировать украинцев.

авиакатастрофа
Кремль
Дмитрий Лубинец
самолеты
омбудсмен
война в Украине
Россия

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