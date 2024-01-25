Воздушные силы Украины могут достать врага — заявление на фоне падения Ил-76

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Фото: facebook.com/kpszsu

Командир Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил, что украинские военно-воздушные силы обладают необходимыми средствами и способностями для эффективного поражения противника в неожиданных для него местах. По его словам, многие российские самолеты уже никогда не смогут терроризировать украинцев.

Об этом Олещук сообщил в Telegram.

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По словам Олещука, украинские воздушные силы прилагают максимум усилий, чтобы поразить врага как в воздухе, так и на земле.

"Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены! У нас появляется все больше инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ожидает", — указал Олещук.

Он также упомянул, что 24 января Россия распространила ложную информацию, направленную на дискредитацию Украины перед международной общественностью.

"Цель очевидна — они хотят снизить международную поддержку нашего государства. Не выйдет! Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора", — добавил он.

Командующий Воздушных сил также сообщил, что ВСУ успешно отразили последнюю атаку с использованием "Шахедов", и подробности об этом будут оглашены позже.

Сообщение Николая Олещука. Фото: скриншот

Напомним, что в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 вчера, 24 января. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

В то же время, в Главном управлении разведки обнародовали информацию об авиакатастрофе ИЛ-76 и слухах, что там находились украинские военнопленные. По словам ГУР, обмен действительно был запланирован на 24 января, однако Россия допустила несколько опасных критических ошибок.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по защите прав человека Дмитрий Лубинец занимается изучением всех аспектов и анализом собранной информации об аварии самолета Ил-76. Омбудсмен призвал украинцев не вестись на провокации врага и доверять только проверенным источникам.