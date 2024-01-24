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В ГУР розповіли, чи справді на борту ІЛ-76 перебували полонені — офіційно

24 січня 2024 18:05
оновлено: 18:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ГУР розповіли, чи справді на борту ІЛ-76 перебували полонені — офіційно
Залишки літака ІЛ-76 після авіакатастрофи. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію щодо авіакатастрофи ІЛ-76 та чуток, що там перебували українські військовополонені. За словами ГУР, обмін дійсно був запланований на 24 січня, проте Росія припустилась кількох небезпечних критичних помилок

Про це ГУР пише у Telegram-каналі.

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"Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених", — йдеться у повідомленні.

В українській розвідці наразі не мають достовірної інформації щодо того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. 

У ГУР наголосили, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну — російських полонених було вчасно доставлено на обумовлену точку, де вони перебували у безпеці. 

Натомість безпеку українських захисників повинна була забезпечити російська сторона.

Зазначається, що росіяни не поставили до відома українську сторону щодо необхідності забезпечення безпеки повітряного простору в районі Бєлгорода у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому. 

"Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом", — уточнили представники розвідки.

Там додали, що це може свідчити про навмисні дії Росії, які направлені на створення загрози життю та безпеки полонених. 

Також зауважується, що посадка транспортного літака в 30 км зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами.

Тому може йти мова про сплановані та навмисні дії Росії з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки.

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Скриншот допису ГУР
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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, що у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак ІЛ-76 сьогодні, 24 січня. У Генштабі ЗСУ заявили, що інтенсивність обстрілів України напряму пов'язана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків у Бєлгороді.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України із захисту прав людини Дмитро Лубінець наразі займається вивченням усіх аспектів та аналізом зібраної інформації про аварію літака Іл-76. Омбудсмен закликав українців не вестись на провокації ворога та довіряти лише перевіреним джерелам.

Водночас російська влада і пропагандисти так активно взялися за інцидент із падінням Іл-76 у Бєлгородській області, що це викликало обґрунтовані питання. Частина із "доказів" росіян лише підтвердила здогадку, що вони традиційно брешуть, прикриваючи якийсь свій злочин.

росіяни
авіакатастрофа
полонені
війна в Україні
ГУР

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