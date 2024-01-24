У Генштабі ЗСУ натякнули на причину авіакатастрофи ІЛ-76

Падіння літака ІЛ-76. Фото: росЗМІ

У Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав літак ІЛ-76 сьогодні, 24 січня. Інтенсивність обстрілів України напряму пов'язана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків у Бєлгороді.

Про це повідомляє Генштаб.

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Генштаб ЗСУ не дав конкретної відповіді щодо авіакатастрофи ІЛ-76, проте там натякнули, що ЗСУ будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, включно з Бєлгородсько-Харківським напрямком.

Там зауважили, що задля зменшення саме ракетної загрози, Сили оборони детально відстежують точки запусків ракет та логістику, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.

Крім того, в тексті офіційного звернення Генштаб не згадав про військовополонених, яких нібито міг перевозити ІЛ-76.

Скриншот допису Генштабу

Раніше ми писали, що в Міноборони України не можуть підтвердити інформацію щодо причин падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України із захисту прав людини Дмитро Лубінець наразі займається вивченням усіх аспектів та аналізом зібраної інформації про аварію літака Іл-76. Омбудсмен закликав українців не вестись на провокації ворога та довіряти лише перевіреним джерелам.

Водночас російська влада і пропагандисти так активно взялися за інцидент із падінням Іл-76 у Бєлгородській області, що це викликало обґрунтовані питання. Частина із "доказів" росіян лише підтвердила здогадку, що вони традиційно брешуть, прикриваючи якийсь свій злочин.