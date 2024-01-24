В Генштабе ВСУ намекнули на причину авиакатастрофы ИЛ-76
В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 сегодня, 24 января. Интенсивность обстрелов Украины напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов в Белгороде.
Об этом сообщает Генштаб.
Падение самолета ИЛ-76 в Белгороде
Генштаб ВСУ не дал конкретного ответа на авиакатастрофу ИЛ-76, однако там намекнули, что ВСУ будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, включая Белгородско-Харьковское направление.
Там отметили, что для уменьшения именно ракетной угрозы Силы обороны подробно отслеживают точки запусков ракет и логистику, особенно с применением средств военно-транспортной авиации.
Кроме того, в тексте официального обращения Генштаб не упомянул о военнопленных, которых якобы мог перевозить ИЛ-76.
Ранее мы писали, что в Минобороны Украины не могут подтвердить информацию о причинах падения самолета Ил-76 в Белгородской области.
Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по защите прав человека Дмитрий Лубинец занимается изучением всех аспектов и анализом собранной информации об аварии самолета Ил-76. Омбудсмен призвал украинцев не вестись на провокации врага и доверять только проверенным источникам.
В то же время, российские власти и пропагандисты так активно взялись за инцидент с падением Ил-76 в Белгородской области, что это вызвало обоснованные вопросы. Часть из "доказательств" россиян лишь подтвердила догадку, что они традиционно врут, прикрывая свое преступление.
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