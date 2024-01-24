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Падіння літака Іл-76 - омбудсмен попередив про підступність ворога

24 січня 2024 14:42
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Падіння літака Іл-76 - омбудсмен попередив про підступність ворога
Літак Іл-76, що впав. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Уповноважений Верховної Ради України із захисту прав людини Дмитро Лубінець наразі займається вивченням усіх аспектів та аналізом зібраної інформації про аварію літака Іл-76. Омбудсмен закликав українців не вестись на провокації ворога та довіряти лише перевіреним джерелам.

Про це Лубінець повідомив у Telegram.

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Омбудсмен наголосив, що ведення інформаційних операцій є ключовим елементом ведення сучасних конфліктів, поряд із військовими діями.

Лубінець повідомив, що з'явилися повідомлення про катастрофу російського військово-транспортного літака Іл-76, на борту якого, як стверджується в джерелах противника, перебували українські військовополонені.

Як уповноважений Верховною Радою з прав людини він проводить детальне розслідування цього інциденту та вивчає всю доступну інформацію.

Лубінець також закликав представників ЗМІ та українських громадян уникати поспішних висновків та покладатися виключно на інформацію з офіційних джерел. Він попередив про важливість не поширювати хибну інформацію.

"Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи РФ може використати, щоб дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації", — заявив Лубінець.

Дмитро Лубинець
Повідомлення Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні у Білгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 особи.

Також російські ЗМІ оприлюднюють перші фотографії з місця падіння.

ЗМІ
провокація
Бєлгородська область
Дмитро Лубінець
літаки
омбудсмен
Росія

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