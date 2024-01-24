Падение самолета Ил-76 — омбудсмен предупредил о коварстве врага

Упавший самолет Ил-76. Фото: росСМИ

Уполномоченный Верховной Рады Украины по защите прав человека Дмитрий Лубинец в настоящее время занимается изучением всех аспектов и анализом собранной информации о крушении самолета Ил-76. Омбудсмен призвал украинцев не вестись на провокации врага и доверять лишь проверенным источникам.

Об этом Лубинец сообщил в Telegram.

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Омбудсмен подчеркнул, что ведение информационных операций является ключевым элементом ведения современных конфликтов, наряду с военными действиями.

Лубинец сообщил, что появились сообщения о крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76, на борту которого, как утверждается в источниках противника, находились украинские военнопленные.

В качестве уполномоченного Верховной Рады по правам человека он проводит детальное расследование этого инцидента и изучает всю доступную информацию.

Лубинец также призвал представителей СМИ и украинских граждан избегать поспешных выводов и полагаться исключительно на информацию из официальных источников. Он предупредил о важности не распространять ложную информацию.

"Враг коварен. И все мы знаем, какие ужасающие методы РФ может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации", — заявил Лубинец .

Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, сегодня в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 человека.

Также российские СМИ публикуют первые фотографии с места падения.