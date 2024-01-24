В ГУР рассказали, действительно ли на борту ИЛ-76 находились пленные — официально

Остатки самолета ИЛ-76 после авиакатастрофы. Фото: росСМИ

В Главном управлении разведки обнародовали информацию по авиакатастрофе ИЛ-76 и слухам, что там находились украинские военнопленные. По словам ГУР, обмен действительно был запланирован на 24 января, однако Россия допустила несколько опасных критических ошибок

Об этом ГУР пишет в Telegram-канале.

Читайте также:

Могли находиться военнопленные на борту ИЛ-76

"Сегодня должен был состояться несостоявшийся обмен пленными. По утверждению российской стороны это произошло вследствие сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных", — говорится в сообщении.

В украинской разведке пока нет достоверной информации о том, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

В ГУР подчеркнули, что со своей стороны Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена — российские пленные были вовремя доставлены на оговоренную точку, где они находились в безопасности.

Безопасность украинских защитников должна была обеспечить российская сторона.

Отмечается, что россияне не поставили в известность украинскую сторону о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе Белгорода в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом.

"Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных происходит как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом", — уточнили представители разведки.

Там добавили, что это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных.

Также отмечается, что посадка транспортного самолета в 30 км в зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами.

Поэтому речь может идти о спланированных и умышленных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки.

Скриншот сообщения ГУР

Скриншот сообщения ГУР

Напомним, что в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 сегодня, 24 января. В Генштабе ВСУ заявили, что интенсивность обстрелов Украины напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов в Белгороде.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по защите прав человека Дмитрий Лубинец занимается изучением всех аспектов и анализом собранной информации об аварии самолета Ил-76. Омбудсмен призвал украинцев не вестись на провокации врага и доверять только проверенным источникам.

В то же время, российские власти и пропагандисты так активно взялись за инцидент с падением Ил-76 в Белгородской области, что это вызвало обоснованные вопросы. Часть из "доказательств" россиян лишь подтвердила догадку, что они традиционно врут, прикрывая свое преступление.