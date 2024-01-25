Повітряні сили України можуть дістати ворога — заява на тлі падіння Іл-76

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Фото: facebook.com/kpszsu

Командир Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив, що українські військово-повітряні сили мають необхідні засоби і здібності для ефективної поразки противника в несподіваних для нього місцях. За його словами, багато російських літаків вже ніколи не зможуть тероризувати українців.

Про це Олещук повідомив у Telegram.

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За словами Олещука, українські повітряні сили докладають максимум зусиль, щоб вразити ворога як у повітрі, так і на землі.

"Багато російських літаків разом з екіпажами вже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені! У нас з'являється все більше інструментів і можливостей, щоб діставати ворога там, де він цього не очікує", — вказав Олещук.

Він також згадав, що 24 січня Росія поширила неправдиву інформацію, спрямовану на дискредитацію України перед міжнародною громадськістю.

"Мета очевидна — вони хочуть знизити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде! Україна має право на захист та знищення засобів повітряного нападу агресора", — додав він.

Командувач Повітряних сил також повідомив, що ЗСУ успішно відбили останню атаку з використанням "Шахедів", і подробиці про це будуть оголошені пізніше.

Повідомлення Миколи Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Корочанському районі Білгородської області Росії впав літак ІЛ-76 вчора, 24 січня. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Водночас у Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію про авіакатастрофу ІЛ-76 та чутки, що там перебували українські військовополонені. За словами ГУР, обмін дійсно був запланований на 24 січня, проте Росія припустилася кількох небезпечних критичних помилок.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України із захисту прав людини Дмитро Лубінець займається вивченням усіх аспектів та аналізом зібраної інформації про аварію літака Іл-76. Омбудсмен закликав українців не вестись на провокації ворога та довіряти лише перевіреним джерелам.