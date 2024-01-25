Используют в своих интересах — ISW оценил реакцию России на падение Ил-76

Дым после падения Ил-76 в Белгородской области. Фото: social media

Российские информационные агентства используют падение Ил-76 как способ вызвать разногласия в Украине и ослабить желание западных стран поддерживать Украину. Представители Госдумы распространяют информацию о том, что Украина преднамеренно уничтожила Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Эксперты указывают на то, что Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности России, выразил мнение о том, что катастрофа связана с внутренними политическими конфликтами в Украине.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в терроризме и призвал к созыву заседания Совета безопасности ООН для обсуждения этого инцидента.

На что направлены обвинения России

По данным ISW, российские обвинения направлены на создание внутренних противоречий в Украине и ослабление доверия к украинскому правительству. Это согласуется с другими российскими информационными кампаниями, направленными на дестабилизацию Украины.

Аналитики подчеркивают, что тема обмена военнопленными чувствительна и может вызывать интенсивные эмоциональные реакции. Отдельно российские официальные лица утверждают, что для уничтожения Ил-76 Украина применила ракетные системы американского или немецкого производства.

Эксперты считают, что такие заявления могут быть направлены на то, чтобы убедить западных союзников Украины в необходимости прекращения поставок важных систем противовоздушной обороны.

Напомним, что в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 вчера, 24 января. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

В то же время, в Главном управлении разведки обнародовали информацию об авиакатастрофе ИЛ-76 и слухах, что там находились украинские военнопленные. По словам ГУР, обмен действительно был запланирован на 24 января, однако Россия допустила несколько опасных критических ошибок.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по защите прав человека Дмитрий Лубинец занимается изучением всех аспектов и анализом собранной информации об аварии самолета Ил-76. Омбудсмен призвал украинцев не вестись на провокации врага и доверять только проверенным источникам.

Тем временем командир Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил, что многие российские самолеты уже никогда не смогут терроризировать украинцев.