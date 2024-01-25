Використовують у своїх інтересах — ISW оцінив реакцію Росії на падіння Іл-76

Дим після падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Фото: social media

Російські інформаційні агенції використовують падіння Іл-76 як спосіб викликати розбіжності в Україні та послабити бажання західних країн підтримувати Україну. Представники Держдуми розповсюджують інформацію про те, що Україна навмисно знищила Іл-76, на борту якого були українські військовополонені.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Експерти вказують на те, що Дмитро Медведєв, який обіймає посаду заступника голови Ради безпеки Росії, висловив думку про те, що катастрофа пов'язана з внутрішніми політичними конфліктами в Україні.

Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в тероризмі та закликав до скликання засідання Ради безпеки ООН для обговорення цього інциденту.

На що спрямовані звинувачення Росії

За даними ISW, російські звинувачення спрямовані на створення внутрішніх суперечностей в Україні та послаблення довіри до українського уряду. Це узгоджується з іншими російськими інформаційними кампаніями, спрямованими на дестабілізацію України.

Аналітики підкреслюють, що тема обміну військовополоненими є чутливою і може викликати інтенсивні емоційні реакції. Окремо російські офіційні особи стверджують, що для знищення Іл-76 Україна застосувала ракетні системи американського чи німецького виробництва.

Експерти вважають, що такі заяви можуть бути спрямовані на те, щоб переконати західних союзників України у необхідності припинення постачання важливих систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що в Корочанському районі Білгородської області Росії впав літак ІЛ-76 учора, 24 січня. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Водночас у Головному управлінні розвідки оприлюднили інформацію про авіакатастрофу ІЛ-76 та чутки, що там перебували українські військовополонені. За словами ГУР, обмін дійсно був запланований на 24 січня, проте Росія припустилася кількох небезпечних критичних помилок.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України із захисту прав людини Дмитро Лубінець займається вивченням усіх аспектів та аналізом зібраної інформації про аварію літака Іл-76. Омбудсмен закликав українців не вестись на провокації ворога та довіряти лише перевіреним джерелам.

Тим часом командир Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук заявив, що багато російських літаків вже ніколи не зможуть тероризувати українців.