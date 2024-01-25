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Могли ли на борту Ил-76 находиться украинские пленные — ответ Лубинца

25 января 2024 14:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Могли ли на борту Ил-76 находиться украинские пленные — ответ Лубинца
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook политика
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не может утверждать информацию о том, что в самолете Ил-76, который разбился в Белгородской области, находились военнопленные. По его словам, Украина не видела никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Отсутствие доказательств

Лубинец подчеркнул, если бы в самолете были тела и они бы попали на фото, то Россия точно их бы использовала.

"Мы не видели никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей — граждан Украины или неграждан Украины", — объяснил он.

По его словам, в этой ситуации должны разбираться международные эксперты, которые смогут сказать точно, что там действительно произошло.

Что известно об авиакатастрофе в Белгородской области 24 января

В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 вчера, 24 января. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

В свою очередь представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 должны были быть военно-политические VIP-персоны РФ. ФСБ в последний момент запретили им лететь в этом самолете.

Также он добавил, что Россия могла использовать украинских военнопленных как живой щит для перевозки оружия. По его словам, сценарии этого события могли быть разными.

самолет
авиакатастрофа
пленные
Дмитрий Лубинец
омбудсмен
ГУР

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