Могли ли на борту Ил-76 находиться украинские пленные — ответ Лубинца

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Facebook политика

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не может утверждать информацию о том, что в самолете Ил-76, который разбился в Белгородской области, находились военнопленные. По его словам, Украина не видела никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Отсутствие доказательств

Лубинец подчеркнул, если бы в самолете были тела и они бы попали на фото, то Россия точно их бы использовала.

"Мы не видели никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей — граждан Украины или неграждан Украины", — объяснил он.

По его словам, в этой ситуации должны разбираться международные эксперты, которые смогут сказать точно, что там действительно произошло.

Что известно об авиакатастрофе в Белгородской области 24 января

В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 вчера, 24 января. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

В свою очередь представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 должны были быть военно-политические VIP-персоны РФ. ФСБ в последний момент запретили им лететь в этом самолете.

Также он добавил, что Россия могла использовать украинских военнопленных как живой щит для перевозки оружия. По его словам, сценарии этого события могли быть разными.