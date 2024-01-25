Могли ли на борту Ил-76 находиться украинские пленные — ответ Лубинца
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не может утверждать информацию о том, что в самолете Ил-76, который разбился в Белгородской области, находились военнопленные. По его словам, Украина не видела никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей.
Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".
Отсутствие доказательств
Лубинец подчеркнул, если бы в самолете были тела и они бы попали на фото, то Россия точно их бы использовала.
"Мы не видели никаких признаков того, что в самолете было такое большое количество людей — граждан Украины или неграждан Украины", — объяснил он.
По его словам, в этой ситуации должны разбираться международные эксперты, которые смогут сказать точно, что там действительно произошло.
Что известно об авиакатастрофе в Белгородской области 24 января
В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 вчера, 24 января. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
В свою очередь представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что на борту разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 должны были быть военно-политические VIP-персоны РФ. ФСБ в последний момент запретили им лететь в этом самолете.
Также он добавил, что Россия могла использовать украинских военнопленных как живой щит для перевозки оружия. По его словам, сценарии этого события могли быть разными.
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