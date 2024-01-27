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Буданов заявил, что Россия так и не показала трупы с места авиакатастрофы Ил-76

27 января 2024 18:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Буданов заявил, что Россия так и не показала трупы с места авиакатастрофы Ил-76
Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: gur.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Несколько дней назад в воздушном пространстве Российской Федерации был сбит самолет Ил-76. При этом ни одна из сторон не может полноценно прояснить ситуацию.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в прямом эфире телемарафона.

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Глава ГУР МО отметил, что россияне в дальнейшем пытаются во всем винить Украину. Но при этом до сих пор не предоставили доказательства того, что на борту действительно находились военнопленные.

"Есть ряд непонятных для такой позиции факторов. Прежде всего, россияне не показали поля, усеянные труппами и остатками, как должны показать, чтобы максимально обвинить Украину. Но даже этого нет...", — отметил Кирилл Буданов.

Глава разведки отметил, что в данной ситуации выглядит странным, что россияне до сих пор скрывают подробности инцидента и не показывают тела погибших.

"Она должна была показывать это на весь мир: "Смотрите, украинцы убийцы". Но нет трупов, ничего нет", — отметил Буданов.

Ранее мы сообщали, что российская сторона до сих пор официально не предоставила никаких имен и фамилий лиц, погибших из-за недавно случившегося сбития самолета Ил-76. При этом сетью распространяются неофициальные списки погибших.

Напомним, что в Корочанском районе Белгородской области 24 января упал самолет Ил-76. Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

война
Украина
оккупанты
пленные
Кирилл Буданов
Россия

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