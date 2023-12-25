Буданова вдруге "арештували" у Росії

Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: Армія.інфо

Басманний суд у Москві ухвалив рішення про заочний арешт голови головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Це вже друге таке рішення в Росії з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, у суді Буданова звинувачують у нібито проведенні терактів групою осіб зі значними збитками.

Зазначається, що у жовтні Слідчий комітет звинувачував керівника ГУР також у причетності до атак безпілотників на Росію.

Відомо, що цей заочний арешт став для Кирила Буданова вже другим — у квітні 2023 року його заочно заарештував Лефортівський суд у справі про вибух на Кримському мосту.

У росЗМІ пишуть, що тоді про арешт просила ФСБ. У цій справі Буданова звинуватили у нібито створенні терористичного співтовариства, вчиненому групою осіб теракті, зберіганні зброї та вибухівки.

Водночас у Басманному суді заочно заарештували Командувача Повітряними силами ЗСУ Миколу Олещука, Командувача Військово-морськими силами Олексія Неїжпапу і командира апаратів ВПС Сергія Бурденюка.

Нагадаємо, що 14 грудня російське міністерство внутрішніх справ оголошувало в розшук очільника української розвідки Кирила Буданова.

Також ми писали, що Головне управління розвідки України продовжує проводити успішні операції на чолі з керівником Кирилом Будановим. За його словами, у них "жорсткі підходи, але вони працюють".