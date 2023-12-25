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Буданова второй раз "арестовали" в России

25 декабря 2023 13:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Буданова второй раз "арестовали" в России
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: Армия.инфо
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Басманный суд в Москве принял решение о заочном аресте главы главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Это уже второе решение в России с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, в суде Буданова обвиняют в якобы проведении терактов группой лиц со значительными убытками.

Отмечается, что в октябре Следственный комитет обвинял руководителя ГУР в причастности к атакам беспилотников на Россию.

Известно, что этот заочный арест стал для Кирилла Буданова уже вторым — в апреле 2023 года его заочно арестовал Лефортовский суд по делу о взрыве на Крымском мосту.

В РосСМИ пишут, что тогда об аресте просила ФСБ. По этому делу Буданова обвинили в якобы создании террористического сообщества, совершенном группой лиц в теракте, хранении оружия и взрывчатки.

В Басманном суде заочно арестовали Командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, Командующего Военно-морскими силами Алексея Неижпапу и командира аппаратов ВВС Сергея Бурденюка.

Напомним, что 14 декабря российское министерство внутренних дел объявляло в розыск главу украинской разведки Кирилла Буданова.

Также мы писали, что Главное управление разведки Украины продолжает проводить успешные операции во главе с руководителем Кириллом Будановым. По его словам, у них "жесткие подходы, но они работают".

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