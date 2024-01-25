Бундесвер готує новий план оборони Німеччини на випадок війни
Вперше із закінчення холодної війни Бундесвер вирішив розробити новий комплексний оперативний план оборони Німеччини. В ньому буде враховано уроки повномасштабної війни, яку розпочала РФ проти України.
Про це повідомив територіальний командувач Бундесверу генерал-лейтенант Андре Бодеман в інтерв'ю DPA, передає DW.
Для чого створюють новий план
Зазначається, що план оборони Німеччини на випадок війни має позначку "цілком таємно", містить сотні сторінок та буде готовий до кінця березня.
За словами Бодемана, його в першу чергу спрямовано на стримування ймовірної агресії.
"Це означає, що я не очікую танкової битви на полі бою в північній Німеччині і, сподіваюсь, ніяких висадок російського десанту не буде. Але нашій критичній інфраструктурі — портам, мостам, енергетичним підприємствам — звісно ж, загрожують диверсії, зокрема й, можливо, спецслужбами, які проникли (в країну. — Ред.) і намагаються її пошкодити", — наголосив німецький генерал-лейтенант.
Головними загрозами, які передбачено в новому плані буде згадано:
- фейки та дезінформація, які спрямовані на зміну рішень влади, громадську думку та ЗМІ;
- кібератаки;
- цільове вербування;
- диверсії.
Стримування ймовірної агресії
Бодеман зауважив, що план ґрунтується на досвіді повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а саме, якщо Росія почне війу проти НАТО, то частину сил Німеччини буде перекинуто на східних фланг, тому вони не зможуть захищати саму країну.
Врешті-решт у ФРН передбачають більш активне залучення мирних жителів та компаній до оборони через зменшення кількості Бундесверу протягом останніх десятиліть. Наприклад, армія укладатиме договори з цивільними компаніями про надання послуг.
"Цей план оборони передусім спрямований на стримування. Ми робимо щось, аби взагалі запобігти появі конфлікту чи війни", — запевнив він.
Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг оцінив можливість нападу РФ на НАТО. Він вважає, що наразі цьому немає прямої загрози. Особливо у разі, якщо члени блоку продовжать інвестувати в оборону й проводити військові навчання для посилення своєї обороноздатності.
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