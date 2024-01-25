Бундесвер готує новий план оборони Німеччини на випадок війни

Армія Німеччини. Ілюстративне фото: сайт "Новости Германии"

Вперше із закінчення холодної війни Бундесвер вирішив розробити новий комплексний оперативний план оборони Німеччини. В ньому буде враховано уроки повномасштабної війни, яку розпочала РФ проти України.

Про це повідомив територіальний командувач Бундесверу генерал-лейтенант Андре Бодеман в інтерв'ю DPA, передає DW.

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Для чого створюють новий план

Зазначається, що план оборони Німеччини на випадок війни має позначку "цілком таємно", містить сотні сторінок та буде готовий до кінця березня.

За словами Бодемана, його в першу чергу спрямовано на стримування ймовірної агресії.

"Це означає, що я не очікую танкової битви на полі бою в північній Німеччині і, сподіваюсь, ніяких висадок російського десанту не буде. Але нашій критичній інфраструктурі — портам, мостам, енергетичним підприємствам — звісно ж, загрожують диверсії, зокрема й, можливо, спецслужбами, які проникли (в країну. — Ред.) і намагаються її пошкодити", — наголосив німецький генерал-лейтенант.

Головними загрозами, які передбачено в новому плані буде згадано:

фейки та дезінформація, які спрямовані на зміну рішень влади, громадську думку та ЗМІ;

кібератаки;

цільове вербування;

диверсії.

Стримування ймовірної агресії

Бодеман зауважив, що план ґрунтується на досвіді повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а саме, якщо Росія почне війу проти НАТО, то частину сил Німеччини буде перекинуто на східних фланг, тому вони не зможуть захищати саму країну.

Врешті-решт у ФРН передбачають більш активне залучення мирних жителів та компаній до оборони через зменшення кількості Бундесверу протягом останніх десятиліть. Наприклад, армія укладатиме договори з цивільними компаніями про надання послуг.

"Цей план оборони передусім спрямований на стримування. Ми робимо щось, аби взагалі запобігти появі конфлікту чи війни", — запевнив він.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг оцінив можливість нападу РФ на НАТО. Він вважає, що наразі цьому немає прямої загрози. Особливо у разі, якщо члени блоку продовжать інвестувати в оборону й проводити військові навчання для посилення своєї обороноздатності.