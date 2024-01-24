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Німеччина вперше передасть Україні вертольоти

24 січня 2024 04:50
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Допомога Україні - Німеччина вперше передасть Україні вертольоти
Sea King Mk41. Фото: Tagesschau.de.
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери. Київ отримає шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Також німецька сторона забезпечить навчання українських військових.

Про це повідомляє Tagesschau.de.

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"Міністр оборони Борис Пісторіус (СДПН) пообіцяв Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk41, комплекти комплектуючих та запасних частин, а також навчання для них", — йдеться у повідомленні.

Гелікоптери будуть поставлені із запасів Бундесверу.

"Sea King Mk41 — це перевірений і надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до перевезення солдатів. Це перша німецька поставка такого роду", — додав Пісторіус.

Нагадаємо, січневе засідання західної коаліції у форматі Рамштайн, яка допомогає Україні боротися із російськими окупантами, пройшло у онлайн-режимі. Головний політичний меседж прозвучав ще перед засіданням. Що це за меседж і які питання обговорювали на 18-му Рамштайні — у статті Новини.LIVE.

Німеччина
гелікоптер
військова допомога
війна в Україні

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