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У ГУР розкрили деталі операції зі знищення ТУ-22 у РФ

24 січня 2024 03:39
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Втрати РФ - У ГУР розкрили деталі операції зі знищення ТУ-22 у РФ
ТУ-22. Фото: Вікіпедія
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

У серпні 2023 року українська розвідувальна група проникла на територію Росії та знищила там російський бомбардувальник ТУ-22М3. Ба більше українські воїни вивели з ладу ще два.

Про деталі спецоперації повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Що відомо про знищення ТУ-22М3

Зокрема, у ГУР розповіли історію Героя України полковника Олега Бабія, котрий загинув під час виконання бойового завдання.

В останньому бою його підрозділ знешкодив три ворожі літаки ТУ-22, які бомбили Україну.

"Останнє успішно виконане завдання групи розвідників Олега Бабія – знищення та виведення з ладу трьох російських бомбардувальників ТУ-22М3, значно порушило плани військово-політичного керівництва РФ щодо нанесення ракетних ударів по території України та фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації...

Пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали — знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу, однак і самі зазнали непоправних втрат", — йдеться в повідомленні.

Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів територією противника. Однак, повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками. 30 серпня 2023 року він зазнав смертельного поранення та загинув.

Нагадаємо, Росія використовує авіаційні штурмовики та бомбардувальники на лінії фронту. Вони складають вагому частину стратегічної авіації РФ та атакують нею Україну. Найчастіше росіяни атакують українські міста, однак є випадки, коли ворожі ракети падають і на територію загарбників. Головною причиною цього є несправність літаків.

Також ми писали, що Росія не може переважати у повітрі, через що її постійні операції на фронті в Україні підриваються. За інформацією британської розвідки, ЗСУ збили три бойові літаки Су-34 РФ на півдні під час того, як тактична авіація противника відігравала головну роль.

Додамо, на новорічні свята російські окупанти здійснили кілька масованих ракетних атак по території України. Чим саме росіяни б’ють по наших містах — у матеріалі Новини.LIVE.

зброя
ЗСУ
літак
ГУР
Росія

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