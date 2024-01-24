Потери РФ – В ГУР раскрыли детали операции по уничтожению ТУ-22 в РФ

ТУ-22. Фото: Википедия

В августе 2023 года украинская разведывательная группа проникла на территорию России и уничтожила там российский бомбардировщик ТУ-22М3. Более того, украинские воины вывели из строя еще два.

О деталях спецоперации сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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В частности, в ГУР рассказали историю Героя Украины полковника Олега Бабия, погибшего во время выполнения боевого задания.

В последнем бою его подразделение обезвредило три вражеских самолета ТУ-22, бомбивших Украину.

"Последняя успешно выполненная задача группы разведчиков Олега Бабия — уничтожение и выведение из строя трех российских бомбардировщиков ТУ-22М3, значительно нарушило планы военно-политического руководства РФ по нанесению ракетных ударов по территории Украины и фактически полностью дестабилизировало работу аэродромов и пунктов базирования дальней авиации...

Пробравшись в глубокий тыл противника, задачу разведчики выполнили — уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя, однако и сами понесли непоправимые потери", — говорится в сообщении.

Чтобы уничтожить российские бомбардировщики, украинские разведчики преодолели пешком более 600 километров по территории противника. Однако, возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Бабия попала в засаду и вступила в неравное сражение с российскими захватчиками. 30 августа 2023 года он получил смертельное ранение и погиб.

Напомним, Россия использует авиационные штурмовики и бомбардировщики на линии фронта. Они составляют значительную часть стратегической авиации РФ и атакуют ею Украину. Чаще россияне атакуют украинские города, однако есть случаи, когда вражеские ракеты падают и на территорию захватчиков. Главной причиной этого является неисправность самолетов.

Также мы писали, что Россия не может преобладать в воздухе, поэтому ее постоянные операции на фронте в Украине подрываются. По информации британской разведки, ВСУ сбили три боевых самолета Су-34 РФ на юге во время того, как тактическая авиация противника играла главную роль.

Добавим, на новогодние праздники российские оккупанты совершили несколько массированных ракетных атак по территории Украины. Чем именно россияне бьют по нашим городам – в материале Новини.LIVE.